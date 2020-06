Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Zile libere 2020: Doua weekend-uri prelungite consecutiv, pentru angajații romani, in luna iunie Zile libere 2020: Doua weekend-uri prelungite consecutiv, pentru angajații romani, in luna iunie Urmeaza doua weekend-uri prelungite consecutiv, in iunie, pentru angajații din Romania. Luni…

- 1 iunie, Ziua Copilului, este declarata zi nelucratoare. Anul acesta, 1 iunie pica luni. Astfel, angajații din Romania vor avea trei zile libere. Urmatoarele zile libere legale sunt cele de Rusalii. Anul acesta, prima și a doua zi de Rusalii pica in zilele de 7 iunie, respectiv 8 iunie. Asta inseamna…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a dat asigurari, miercuri, la Digi 24, ca toți elevii și profesorii care vor merge la școala in luna iunie vor avea asigurate maști de protecție. Este vorba despre elevii claselor a VIII-a și a XII-a care vor susține la finalul cursurilor Evaluarea Naționala, respectiv…

- Elevilor si profesorilor care sufera de afectiuni cronice sau locuiesc impreuna cu persoane care sufera de astfel de afectiuni sau au peste 65 de ani le este interzisa participarea la activitatile de pregatire care se vor relua in scoli dupa relaxarea masurilor impuse in perioada de urgenta, se arata…

- De luni, elevii din clasele terminale de gimnaziu sau liceu se pot intoarce la scoala in doua din cele mai mari orase din China, dupa trei luni de sta acasa. Zeci de mii de tineri reiau cursurile la Beijing si Shanghai, pe masura de autoritatile chineze relaxeaza restrictiile impuse pentru a incetini…

- Patru asociatii de elevi considera ca masura reluarii orelor de curs dupa incheierea starii de urgenta este riscanta daca nu se vor lua hotarari care sa garanteze siguranta elevilor. Acestea sustin ca este necesara asigurarea tuturor masurilor in ceea ce priveste igiena in salile de curs, adica masti…

- Lipsa accesului la internet și calculatoare in randul elevilor și cadrele didactice nepregatite sunt printre motivele pentru care ordinul emis miercuri de Ministerul Educației, pentru predarea online, nu va putea fi aplicat, dupa cum au explicat principalii actori din educație pentru Libertatea.In contextul…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, proiectul de lege care introduce in Codul Muncii și in Legea Educației modalitatea de acordare și de recuperare a zilelor libere ale sarbatorilor legale religioase creștine, celebrate la date diferite de catre angajații aparținand altor culte religioase,…