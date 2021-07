Weekend la Lake House

Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei, alaturi de celelalte forțe de ordine, vor fi prezenți pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica pe timpul desfașurarii evenimentelor ce vor avea loc in spațiile publice. Astfel,…

- In acest weekend, se redeschide centrul de vaccinare din centrul Bacaului, in apropiere de Palatul Administrativ. Aici sunt așteptați, in zilele de 12 și 13 iunie, intre orele 10.00-18.00, bacauanii care s-au imunizat cu serul Pfizer la Maratonul din 22-23 mai. Personalul medical va vaccina și alți…

- Lucrarile de reabilitare a frontului de captare Margineni 2 s-au finalizat, procedura de recepționare a obiectivului fiind in desfasurare. S-au decolmatat si modernizat 16 puțuri care, odata puse in funcțiune, vor permite cresterea cu 9% a debitului de apa furnizata locuitorilor municipiului Bacau.…

- Pentru al treilea an consecutiv, fermierii bacauani care vor alege sa cultive usturoi pe ternurile lor vor fi ajutați de stat. Astfel, Guvernul a aprobat o hotarare care modifica si completeaza HG nr.108/2019 pentru aprobarea schemei ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției…

- Peste 100 de forțe de ordine acționeaza zilnic in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 55/2020. Astazi, reprezentanții structurilor teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alaturi de politisti locali au participat la o activitate de prevenire prin informare a cetațenilor cu privire…

- Mare zarva la guvern, tara a inghetat, Parlamentul si-a intrerupt lucrarile: a fost demis un ministru, impreuna cu secretarul de stat care-i semna toate aberatiile. Intr-o tara normala, cu oameni normali la conducere, cu simtul onoarei si al responsabilitatii, acest incident ar fi trecut neobservat:…

- Moldova este taramul politicienilor cu trei autostrazi, toate pe hartie, din care una are și lege inca din 2018, dar n-are finanțare și nici constructor: Autostrada „Nordului” (Suceava – V. Dornei – Baia Mare), Autostrada „Unirii” (A8 Tg. Mureș – Iași – Ungheni) și A13 Bacau – Onești – Brașov, cel mai…

- 1. Ce va motiveaza in viața? – Faptul ca am succes firesc in relatia cu oamenii, cu prietenii si colegii pe care ii cunosc de zeci de ani sau cu cei pe care ii vad pentru prima data. De la ei primesc energia pentru a merge mai departe. 2. Care este filmul dvs. favorit sau […] Articolul Ionel Floroiu,…