Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de cercetare de la nivelul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș s-a concretizat in decursul anului 2022 in 501 de articole științifice din domeniul Medical publicate in extenso, a anunțat recent, in data de 16 martie, rectorul…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a anunțat miercuri, 16 martie, cu prilejul prezentarii Raportului Rectorului pe anul 2022, ca principala universitate din județul Mureș va deschide, in…

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a participat vineri, 17 martie, la Targu Mureș, la inaugurarea Centrului Național de Realitate Virtuala Aplicata in Medicina. Investiția, in valoare de 4,2 milioane de euro, fara TVA, a fost realizata din venituri proprii de Universitatea de Medicina,…

- 2022 – anul pregatirii UMFST G.E. Palade Tg. Mureș pentru atragerea unor resurse consistente din PNRR Prof. dr. Leonard Azamfirei a prezentat Raportul anual al Rectorului Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș privind starea Universitații in anul…

- In perioada 17 – 19 februarie 2023, dupa o pauza de trei ani, a avut loc „Intalnirea Naționala a Studenților Farmaciști" din Ungaria, in localitatea Szeged. In cadrul evenimentului, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a fost reprezentata de…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a semnat, marti, un protocol cu rectorul Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, profesor universitar doctor Diana Mos, pentru organizarea evenimentului…

- Liderul Comunitații Evreiești din Targu Mureș, Vasile Dub, și actorul Rudi Moca, reprezentant al comunitații rome, au participat vineri, 27 ianuarie 2023, la masa rotunda cu tema "Taceri care dor". Evenimentul a fost organizat de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST)…

- Colegiul Național "Unirea" din Targu Mureș in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș organizeaza vineri o simulare de admitere la Disciplina Biologie. La acest concurs sunt invitați sa participe…