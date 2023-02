Stiri pe aceeasi tema

- Editia a 11-a Art Safari debuteaza vineri, la Palatul Dacia Romania, si se incheie pe 14 mai. Vor fi prezentate patru expozitii: mult asteptata retrospectiva dedicata pictorului Ion Theodorescu-Sion (1882-1939), Maestrii picturii spaniole, printre care celebrul impresionist Joaquin Sorolla, prestigiosul…

- Incepand de maine, 10 februarie, Art Safari iși deschide porțile pentru iubitorii de arta, pentru cea de-a XI-a ediție. Muzeul Județean Mureș va fi prezent in Palatul Dacia-Romania de pe Lipscani cu trei lucrari in expoziția temporara „Ion Theodorescu-Sion – Life as a Novel". Expoziția va fi deschisa…

- Kazaha Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA), deținatoarea trofeului de la Wimbledon, debuteaza la noapte la Australian Open impotriva italiencei Elisabetta Cocciaretto (21 de ani, 67 WTA). Programarea meciului pe terenul cu numarul 13 a starnit controverse. Ediția din 2023 de la Australian Open debuteaza…

- Muzeul Curtea Veche anunta ca, in cadrul cercetarilor arheologice din Centrul Istoric al Bucurestiului, au fost descoperite portiuni importante ale strazilor de lemn, unele segmente fiind identificate pe multe dintre strazile pe care s-au facut cercetari. Potrivit specialistilor, in anumite zone de…

- Primul sezon incepe in 10 februarie și aduce mult-așteptata expoziție retrospectiva a unui mare modernist roman – Ion Thedorescu-Sion, Impresionism spaniol, Prix Marcel Duchamp și Young Blood-ul din arta romaneasca

- Editia a 11-a Art Safari, prima din acest an, se desfasoara in perioada 10 februarie-14 mai, in Palatul Dacia-Romania (Muzeul Municipiului Bucuresti), din strada Lipscani 18-20. Primul sezon marcheaza 140 de ani de la nasterea lui Ion Theodorescu-Sion (1882-1939) si pe maestrii picturii spaniole,…

- Peste o suta de persoane s-au inghesuit la deschiderea magazinului, un eveniment despre care guvernatoarea democrata a statului New York a spus ca "reprezinta o etapa istorica pentru industria canabisului" in metropola americana. Din noiembrie, statul a eliberat 36 de autorizații in acest sens, iar…

- Cea de-a 47-a ediție a Festivalului de muzica usoara romaneasca „Florentin Delmar” incepe astazi, 18 noiembrie, la Ateneul Popular ”Maior Gh. Pastia” Focșani. Vor urca pe scena cincisprezeze tineri artiști care au trecut de preselecție și vor incerce sa obțina cele mai bune note din partea juriului…