- Artista Teodora Brody a lansat primul single de pe noul album „Rhapsody” cu London Symphony OrchestraPrimul single de pe viitorul album al Teodorei Brody, „Rhapsody”, inregistrat cu London Symphony Orchestra si distribuit de Signum Classics, a fost lansat joi, informeaza news.ro. Piesa este…

- Solista timișoreanca Silvia Stoiana a lansat o noua piesa, care poarta numele de „Arde Vara“, piesa fiind inregistrata de Atilla Lukinich in studioul DSPrpo. Videoclipul piesei a fost inregistrat pe plaja Ghioroc iar regizorul acestuia este Manderseit Alexandru. „«Arde vara» este un proiect fresh și…

- Artistul, compozitorul, producatorul și filantropul ZAYN, care a primit numeroase discuri de platina, a lansat noul sau single, foarte așteptat, „Love Like This”. Imnul pop marcheaza prima melodie noua de la ZAYN din ultimii 2 ani și single-ul sau de debut alaturi de Universal Music Group. „’Love Like…

- ENELI este un artist complet si complex; are tot ce-i nevoie pentru a confirma acest lucru: voce, talent, motivație, ambiție și melodii catchy. Drept exemplu este cel mai recent single, “I Got What You Need”. “I Got What You Need” este o compoziție care demonstreaza perfecțiunea artistei in abordarea…

- Formația Monokrom va lansa cel de-al doilea album cu un concert care va avea loc vineri, 7 iulie, de la ora 19, In Spatele Casei (Casa Tineretului), la Timișoara. „Dupa lungi sesiuni de manifestare, Monokrom lanseaza cel de-al doilea album discografic. Noul album, intitulat MANTRE, te poarta printr-un…

- Dupa succesul albumului de debut “BLANCOMAT”, BLANCO revine cu primul single ce anunța materialul “Sunt IO”, o versiune evoluata și maturizata a lui BLANCO. TOT CE FAC E SFANT este o demonstrație de hip-hop din partea unuia dintre cei mai apreciați MC din noua generație. „TOT CE FAC E SFANT este prima…

- Bogdan Ioan a ajuns cunoscut publicului datorita prestației de top din cadrul concursului de talente Vocea Romaniei și este caștigatorul ediției din 2018. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson,…

- Inspirat din peisajul satucului de munte in care Luiza și-a mutat viața odata cu izbucnirea pandemiei, In My Village, noul album lansat de cunoscuta interpreta de muzica jazz, trece ascultatorii prin trairi intense.