Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor livra Coreei de Sud vaccinuri impotriva COVID-19 pentru un numar de 550.000 de soldati, a anuntat vineri presedintele Joe Biden, care a explicat ca masura este in interesul militarilor americani stationati pe teritoriul sud-coreean, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Anuntul…

- Presedintele american Joe Biden va trimite cel putin 20 de milioane de vaccinuri pentru Covid-19 in strainatate, pana la sfarsitul lunii iunie, fiind pentru prima oara cand Statele Unite vor livra vaccinuri autorizate pentru utilizare pe plan intern, transmite Reuters. Masura marcheaza o schimbare…

- Statele Unite viseaza ca Rusia sa ajunga din nou țara ”inchisa in carapacea ei” de pe vremea lui Boris Elțin, scrie jurnalistul agenției turce de presa Anadolu, Ilyas Kemaloglu, citat de RIA Novosti. In opinia lui, venirea lui Joe Biden la Casa Alba a determinat o noua spirala a tensiunii…

- Prim-ministrul japonez Yoshihide Suga urmeaza sa plece joi spre Statele Unite pentru discutii cu presedintele Joe Biden, pe fondul pandemiei de COVID-19 si a tensiunilor cu China, transmite dpa. Premierul Suga are programata vineri o intrevedere cu presedintele Joe Biden la Casa Alba, devenind astfel…

- Guvernul american al presedintelui Joe Biden a ridicat vineri sanctiunile impotriva judecatorilor si a personalului Curtii Penale Internationale (CPI) impuse de Donald Trump, relateaza AFP. Vezi si - VIDEO Primul interviu oferit de Donald Trump dupa plecarea de la Casa Alba: 'Nu au aratat…

- Mai multe state americane au eliminat restrictiile impuse in contextul sanitar, in ciuda avertismentelor facute de expertii sanitari. Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a decis marti sa elimine restrictiile impuse in contextul sanitar si sa redeschida 100% economia. Masuri similare au fost luate…