Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a anuntat viitoarea desfasurare a unei nave a garzii de coasta a SUA in Papua Noua Guinee, in contextul in care Washingtonul incearca sa consolideze cooperarea in domeniul apararii in fata concurentei acerbe din partea Chinei pentru influenta in zona.

- Rusia si Coreea de Nord intentioneaza sa-si consolideze cooperarea in domeniul apararii, a declarat miercuri ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, dupa discutiile purtate cu omologul sau nord-coreean, Kang Sun Nam, la Phenian, unde se afla in vizita, potrivit Reuters si

- Opt avioane de razboi chinezesti au trecut linia mediana a Stramtorii Taiwan si s-au apropiat sambata de zona contigua a insulei, situata la 24 de mile marine (44,4 km) de coasta sa, a anuntat Ministerul taiwanez al Apararii, intr-o noua crestere a tensiunilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.In…

- Un raport al Ministerului suedez al Apararii publicat luni, 19 iunie, arata ca Suedia nu este ferita de un posibil atac militar și subliniaza importanta aderarii tarii scandinave la NATO in contextul invaziei ruse in Ucraina, scrie Agerpres preluand AFP.Rusia este angajata intr-un "conflict de durata…

- ”Am stabilit o noua foaie de drum ambitioasa de cooperare industriala in domeniul apararii, care permite accelerarea unor proiecte prioritare de codezvoltare si coproductie”, anunta secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, in urma unei vizite in capitala indiana, in cadrul unui turneu in Asia.…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat sambata, la Singapore, ca dialogul dintre Statele Unite si China este esential si va ajuta la evitarea calculelor gresite care ar putea duce la conflict, transmite AFP.Lloyd Austin a facut aceste declaratii la summitul dedicat apararii Shangri-La…

- Rusia nu va caștiga razboiul din Ucraina doar prin mijloace militare, a reafirmat joi, 25 mai, șeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, avertizand ca este de asemenea puțin probabil ca Kievul sa reușeasca sa expulzeze rapid toate forțele rusești de pe teritoriul sau, potrivit AFP și Hotnews.…