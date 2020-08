Washington Post: Riscurile unei intervenții rusești în Belarus Alexander Lukașenko, dictatorul din Belarus, se confrunta cu cel mai mare pericol din cei 26 de ani de cârmuire. O extraordinara revolta populara i-a adus regimul în pragul colapsului - lucru pe care Vladimir Putin, având o frica de moarte de contagiunea democratica a unei &"revoluții colorate&" la vecinul sau vestic, cu greu l-ar putea încuviința.

Dar, oricât de neliniștitoare ar putea parea, tulburarile din Belarus îi ofera președintelui rus și o oportunitate - una pe care ar putea s-o exploateze printr-o agresiune militara fara scrupule care sa treaca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

