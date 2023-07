Stiri pe aceeasi tema

- In timpul revoltei mercenarilor Wagner, nu toți au fost de acord cu marșul ordonat de Evgheni Prigojin. Doi soldați Wagner nu ar fi fost de acord și au fost impușcați pe loc, iar apoi lasați pe marginea strazii, fara documente de identitate asupra lor.Dupa ce s-au calmat lucrurile, inclusiv Vladimir…

- Președintele american Joe Biden a afirmat miercuri, 28 iunie, ca este inca devreme de spus daca liderul de la Kremlin a fost slabit de recenta revolta armata a lui Evgheni Prigojin, insa crede ca Vladimir Putin „pierde clar” razboiul din Ucraina, relateaza AFP și Reuters, citate de Agerpres.Liderul…

- Ce s-a observat imediat la Vladimir Putin in timpul sedintei de urgenta organizate cu șefii a diferite agenții de aplicare a legii de la Moscova, dupa ce liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a pornit o rebeliune. Cum a reacționat liderul de la Kremlin și ce ascund gesturile sale, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a adus un omagiu pilotilor ucisi in lupta impotriva unei revolte esuate in weekend, confirmand pentru prima data ca aviatori rusi au fost pierduti in lupta in timp ce grupul de mercenari Wagner marsaluia spre Moscova, potrivit Reuters, citat de news.ro.Discursul televizat…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a informat sambata pe președintele belarus, Aleksander Lukașenko, cu privire la situația din Rusia, potrivit unui mesaj postat pe canalul oficial Telegram al președinției din Belarus.Presedintele rus Vladimir Putin, care se confrunta cu o revolta a grupului paramilitar…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a reacționat dupa insurecția declanșata de Evgheni Prigojin și și-a declarat susținerea necondiționata fața de Vladimir Putin.Prieteni, a fost o noapte plina și zborurile nu mi-au lasat timp sa-mi exprim aici poziția fața de aceasta moarte odioasa! CITESTE SI BREAKING…

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a spus ca el si cei 25.000 de oameni ai sai sunt gata sa moara pentru "patrie" si " sa elibereze poporul rus" de ierarhia militara impotriva careia a intrat in rebeliune, transmite sambata AFP, citat de Agerpres."Suntem cu totii gata sa murim,…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, unul dintre apropiații lui Putin, s-a declarat vineri dispus sa-si trimita unitatile speciale pentru a-i inlocui pe mercenarii din grupul Wagner in orașul ucrainean Bahmut, dupa ce seful grupului paramilitar, Evgheni Prigojin, a amenințat ca se va retrage pe 10 mai de aici…