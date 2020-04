Stiri pe aceeasi tema

- Washington Post scrie despre ”pandemia de corupție” generata de coronavirus, intr-un articol care inventariaza achiziții și cheltuieli suspecte din Romania, Columbia, Argentina și Bangladesh, preluat de G4media. ”In Romania, unde procedura normala de licitație a fost suspendata pentru a accelera achizițiile,…

- Publicatia americana The Washington Post pune Romania in randul tarilor in care coruptia a inflorit in perioada pandemiei de coronavirus, jurnalistii amintind de firma din Giurgiu care, desi avea ca obiect de activitate vanzarea de alcool si tutun, a castigat un contract cu Guvernul pentru livrarea…

- O pandemie de corupție, cu maști vandute la 40 de dolari bucata și contracte dubioase - asta a generat criza coronavirus. Un articol publicat de ziarul The Washington Post face radiografia mai multor state in care s-au evidențiat marii profitori ai crizei, printre ele și Romania.Jurnaliștii americani…

- Ordonanța Militara 8: Pentru producatorii de cereale ruși, muma, pentru cei români, ciuma. ● România are o sansa istorica sa creasca dupa 30 de ani de dezechilibre. ● Aproape 50.000 de daune din RCA erau neplatite la finalul lui 2019. În 5.000 de dosare, firma de asigurare nu a motivat…

- In Romania exista 32 de centre de testare pentru coronavirus amplasate in 14 județe și in București. Dintre cele 32 de centre, șapte sunt private. Printre județele cu cele mai multe testari caștiga teren și județul Alba. Informațiile apar intr-un document al Institutului Național pentru Sanatate Publica,…

- In Romania au fost confirmați 1452 pacienți infectați cu COVID-19, a anunțat in urma cu cateva clipe Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Dintre aceștia, 139 au fost declarați vindecați. Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul…

- Contractul a fost atribuit prin intermediul Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, care se afla in subordinea Ministerului Finanțelor, conform Hotnews. "Mi se pare ciudat ca o firma care nu are istoric in zona medicala sa obțina un astfel de contract", a spus Orban. Premierul…

- Nelu Tataru: „Folosim in general tot ceea ce inseamna antivirale și grabim puțin vindecarea. Aceste medicamente nu cresc imunitatea, iar virusul nu mai poate sa se multiplice. Am trecut pe la fiecare spital din București. Nu se așteptau sa ramana fara maști, iar furnizorii nu mai trimit in momentul…