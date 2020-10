Washington, anesteziat de coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Infectarea cu coronavirus a unuia dintre cei mai puternici lideri mondiali, președintele SUA, poate avea implicații de securitate naționala cu care statul nu s-a mai confruntat pana acum. Deși in trecut președinți ai Statelor Unite au mai fost indisponibilizați, modul in care se raspandește boala inseamna…

- Președintele SUA Donald Trump, 74 de ani, a anunțat ca este infectat cu noul coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a anunțat ca și soția sa, Melania, a ieșit pozitiva in urma testarii. „In aceasta seara, Prima Doamna și cu mine am fost testați pozitiv la COVID-19. Vom incepe carantina și recuperarea…

- Fie ca ai avut o „raceala agresiva” iarna aceasta sau ca ultima tuse a fost extrem de persistenta, e natural sa te intrebi daca nu cumva ai avut coronavirus fara sa știi. Potrivit experților din domeniul sanitar, virusul s-a raspandit cu mult inainte ca orașele sa impuna izolarea la domiciliul 7 semne…

- Orice fel de atac al Iranului contra Statelor Unite va fi urmat de un raspuns de 1.000 de ori mai puternic, a spus președintele Donald Trump dupa ce au aparut informații ca Teheranul analizeaza ideea de a o asasina pe ambasadoarea Statelor Unite în Africa de Sud, Lana Marks. ”Potrivit…

- Guvernul iranian analizeaza ideea de a o asasina pe ambasadoarea Statelor Unite in Africa de Sud, Lana Marks, arata rapoarte ale serviciilor de informatii americane, potrivit unui oficial guvernamental de la Washington citat duminica de publicatia Politico. Informatiile despre tentativa…

- Circa o jumatate de milion de persoane din Oregon au fost evacuate in timp ce zeci de incendii extreme, alimentate de vant, au mistuit vineri Coasta de Vest a Statelor Unite, distrugand sute de locuinte si provocand moartea a cel putin 16 persoane, au anuntat autoritatile, citate de Reuters.…

- Decizia a fost luata in scopul protejarii cetatenilor romani fata de riscul epidemiologic, fiind justificata de necesitatea de a evita eventualele circumstante de propagare a COVID-19 in randul persoanelor care au nevoie de servicii consulare sau al celor care le presteaza, se mentioneaza in comunicatul…

- SUA au confirmat marti ca au notificat oficial ONU cu privire la retragerea americana din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), acuzata de Washington ca a reactionat cu intarziere la pandemia de coronavirus, relateaza AFP. Notificarea va fi efectiva in termen de un an, 6 iulie 2021, au precizat mai…