- Platforma Instagram, dedicata publicarii de fotografii si detinuta de Facebook Inc, a eliminat contul lui Robert F. Kennedy Jr., dupa publicarea unor informatii eronate despre COVID-19, a relatat joi Wall Street Journal, potrivit Reuters. Kennedy, nepotul regretatului presedinte John F. Kennedy,…

- Parlamentul ucrainean a adoptat vineri o lege conceputa pentru a accelera procedura de aprobare a vaccinurilor anti-COVID-19 si care interzice totodata autorizarea serurilor de acest tip fabricate in Rusia, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Companiile Pfizer si Moderna verifica daca vaccinurile pe care le-au dezvoltat impotriva COVID-19 sunt eficiente si impotriva noii tulpini cu raspandire mai rapida a coronavirusului aparuta in Marea Britanie, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.

- Compania americana de biotehnologie Moderna si partenerii acesteia au inceput sambata, 19 decembrie, pregatirile pentru distribuirea vaccinului sau pentru Covid-19, camioanele urmand sa transporte, de duminica, dozele catre peste 3.700 de locatii din Statele Unite, a declarat generalul de armata Gustave…

- Grupul Pfizer Inc si partenerul sau BioNTech si compania Moderna au publicat o serie de date, obtinute in urma unor studii clinice, potrivit carora vaccinurile lor anti-COVID-19 au o eficienta de aproximativ 95% in prevenirea acestei maladii, in timp ce compania AstraZeneca a anuntat in aceasta saptamana…