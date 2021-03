Wall Street Journal: De ce este vaccinul Rusiei acceptat în străinătate, deși în țară este respins Vara trecuta, Rusia a fost prima țara care a anunțat aprobarea unui vaccin anti-Covid-19. Începând cu Mexicul și terminând cu Iranul, zeci de țari au comandat de atunci doze din acest vaccin, cunoscut sub numele de Sputnik V.



Dar în Rusia, campania de vaccinare s-a izbit de unul dintre cele mai mari niveluri de neîncredere. Deși vaccinul este gratuit și poate fi procurat foarte ușor, numai 3,5% din ruși au primit macar un singur vaccin, comparativ cu procentul de 17,1% din SUA și cu cel de 32,1% din Regatul Unit, dupa cum reiese din cifrele publicate de Our… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

