- In cazul in care Biden obtine o victorie in Georgia, iar apoi in Nevada sau Arizona - state-cheie in care il devanseaza pe Trump - sau in Pennsylvania - unde numararea voturilor diminueaza avansul republicanului -, ar urma sa devina presedintele-ales al Statelor Unite, scrie NYT.

- Cu 253 de electori din cei 270 necesari pentru Victorie, candidatul democrat Joe Biden este la un pas de castigarea presedintiei SUA. Cu un avantaj in Arizona si Nevada, Biden a reusit sa recupereze masiv in Georgia si sa treaca pe prima pozitie, cu un avataj de aproape 1000 de voturi, dupa numararea…

- Soarta alegerilor prezidențiale din Statele Unite depinde in acest moment de rezultatul din cinci state. Acestea au, in total, 60 de voturi in colegiul electoral, scrie hotnews . Trump conduce in patru dintre ele, dar Biden a recuperat mult din diferența, mai ales in condițiile numararii la sfarșit…

- UPDATE - La ora Romaniei 07:00, numararea voturilor continua in statele-cheie Arizona, Georgia, Carolina de Nord, Nevada si Pennsylvania. In urmatoarele ore sunt asteptate rezultate din Arizona si Georgia. Donald Trump conduce, pentru moment, in Pennsylvania (20 electori), Carolina de Nord (15 electori)…

- Presedintele american a postat un nou mesaj pe Twitter, dar a fost și acesta a fost ascuns de rețeaua sociala, pe motiv ca ar putea induce in eroare. „Aseara conduceam, aveam un avans solid in multe state cheie, in aproape toate cazurile in state controlate de democrați. Apoi, unul cate unul,…

- Pariurile cu privire la numele viitorului locatar al Casei Albe sunt in continuare deschise, in timp ce toate privirile sunt atintite asupra a opt state americane - Alaska, Arizona, North Carolina, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania si Wisconsin - de ale rezultate caror depinde acest nume. Favoritul…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a declarat invingator in alegerile prezidentiale inainte ca toate voturile sa fie numarate in mai multe state importante precum Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona sau Carolina de Nord. Trump a spus din nou ca se „incearca fraudarea votului” si…

- "Fiti increzatori, vom castiga", a spus Joe Biden in fata sustinatorilor sai reuniti pe sistem 'drive-in' in fieful sau din Wilmington, statul Delaware. "Consideram ca suntem pe drumul cel bun pentru a castiga alegerile", a afirmat Biden, sub claxoane entuziaste. Citeste si REZULTAT ALEGERI…