Stiri pe aceeasi tema

- Principalii indici ai Wall Street au fost aproape de nivelul de maxim istoric la deschiderea bursei americane miercuri, investitorii așteptând planul de relansare economica anunțat de președintele ales Joe Biden, relateaza Reuters.Acțiunile americane au încheiat în creștere…

- ''National Mall'', imensa esplanada de la Capitoliul din Washington, va fi inchis publicului pe 20 ianuarie cand va avea loc investirea presedintelui ales Joe Biden, au anuntat vineri autoritatile, justificand aceasta masura exceptionala din motive de securitate, relateaza AFP.…

- Twitter ii va preda lui Joe Biden controlul asupra contului prezidential @POTUS atunci cand presedintele ales al SUA va depune juramantul de investire, chiar daca pana acum presedintele Donald Trump nu si-a recunoscut infrangerea in alegerile din 3 noiembrie, au relatat vineri media americane, citate…

- Dow Jones Industrial Average a avansat cu 2,96%, S&P 500 cu 1,26%, in timp ce Nasdaq Composite a scazut cu 1,37%. Preturile petrolului au crescut puternic si au sustinut avansul titlurilor companiilor din sectorul energiei, in timp ce titlurile Trezoreriei americane au scazut, dupa anuntul Pfizer si…

- Voturile din alegerile prezidentiale sunt inca numarate in cateva state cheie, dar investitorii abandoneaza precautia anterioara alegerilor, determinind cresterea indicilor bursieri pentru a patra sedinta consecutiv. In timp ce noul program de stimulare este asteptat sa aiba loc, marimea acestuia ar…

- Avansul detinut de democratul Joe Biden fata de presedintele republican Donald Trump in sondajele de opinie la nivel national a marit asteptarile pentru un rezultat decisiv si un program de stimulare post-alegeri care sa confirme promisiunile lui Biden pentru cheltuieli in sectorul infrastructurii.…

- Actiunile de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de marti, ziua alegerilor prezidentiale americane, in crestere puternica, investitorii anticipand ca rezultatul va veni fara un proces indelungat, ceea ce va duce la un acord rapid pentru un nou program de stimulare fiscala, transmite Reuters.

- ALEGERI SUA 2020. Donald Trump obisnuia sa voteze in New York, dar anul trecut si-a schimbat resedinta, astfel ca acum voteaza in Florida. "A fost un vot foarte sigur, mult mai in siguranta decat atunci cand trimiti prin posta. Totul strict, conform regulilor. Cei de aici au facut o treaba…