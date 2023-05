Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut doar cateva ore de cand Vulpița de la Acces Direct a anunțat pe rețelele personale de socializare ca este insarcinata din nou. Acum, pe platforma de socializare TikTok, Veronica a postat primele imagini cu burtica de gravida. Iata ce videoclipuri a pus fosta partenera a lui Viorel Stegaru!

- Vulpița de la Acces Direct este, din nou, insarcinata! Anunțul a fost facut chiar de ea, pe rețelele sociale pe care le deține, la doar cateva saptamani dupa desparțirea de Viorel Stegaru. Ce fotografie a postat pe internet.

- Larisa Dragulescu este insarcinata in patru luni și așteapta cu mare nerabdare sa iși stranga la piept cel de-al treilea copil. Fosta soție a gimnastului Marian Dragulescu are numai cuvinte la adresa partenerului ei, care a devenit foarte implicat in toate activitațile casei.Vestea ca Larisa Dragulescu…

- Claudia traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de Drugas Cristian. Fosta concurenta de la Mireasa și-a expus relația de ceva vreme și acum da vestea mult așteptata: este insarcinata.

- Larisa Dragulescu, insarcinata pentru a treia oara! Primele imagini cu burtica de gravida Continue reading Larisa Dragulescu, insarcinata pentru a treia oara! Primele imagini cu burtica de gravida at Tabu.

- Liviu Teodorescu este in culmea fericirii. Cantarețul se pregatește sa devina tata pentru prima oara dupa o relație de 10 ani cu soția sa, iar de curand, acesta a publicat și primele imagini cu burtica de gravida a partenerei sale, scrie stirileprotv.ro Conform spuselor artistului, soția sa este insarcinata…

- Alice Peneaca este in culmea fericirii și tocmai a anunțat ca urmeaza sa devina mamica. La 5 ani de la divorțul de Bobby Paunescu, vedeta și-a refacut viața alaturi de afaceristul constanțean Dragoș Caliminte.