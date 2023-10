Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Stegaru este foc și para, dupa ce Vulpița a uitat de ziua de naștere a fiicei lor. Maria a implinit de curand 6 ani, dar pare ca Veronica Stegaru nu a vrut sa ii fie alaturi micuței in acest moment important, pe care l-a marcat așa cum se cuvine doar cu tatal ei.

- Anemona de la Mireasa și noul iubit par mai indragostiți pe zi ce trece, iar recent fosta concurenta și-a surprins comunitatea cu cele mai romantice ipostaze alaturi de barbatul care o face fericita.

- Mai multe zodii se vor bucura de o saptamana minunata, plina de iubire și speranța. Totuși, perioada 31 iulie- 6 august 2023 are și provocarile sale. Pentru indragostiți, este o saptamana in care trebuie sa depuna efort pentru a imbunatați relațiile. Trei semne zodiacale vor invața lecții valoroase.

- In urma cu doar doua zile, dupa ce a nascut, Vulpița era intr-o situație disperata, pentru ca exista șansa ca bebelușul sa ii fie luat. De ce?! Soțul ei, Viorel Stegaru, a parasit-o in spital cu micuțul nou nascut și aceasta nu avea unde sa locuiasca. Veronica Stegaru nu a vrut sub nicio forma sa iși…

- RAZGANDIRE… Micutul abia nascut de Veronica Stegaru din Blagesti, in maternitatea spitalului municipal „Dimitrie Castroian” din Husi, nu va fi despartit de mama lui. Specialistii DGASPC Vaslui au venit ieri la unitatea medicala, pentru a finaliza procedura de institutionalizare a copilului, insa „Vulpita”…

- Vulpița trece prin momente dificile, la cateva zile dupa ce a nascut, asta pentru ca ar putea ramane fara copil. Viorel Stegaru a parasit-o pe patul de spital și nu are unde sa locuiasca. Nici la mama sa nu se poate duce, din cauza condițiilor.