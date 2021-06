Vulpe înfometată pe dig, în sudul litoralului. A furat 4 pești Litoralul Marii Negre surpinde o acțiune parca desprinsa din povești. Pe dig, in sudul litoralului, o vulpe infometata a plecat cu 4 pești in gura. Scena s-a petrecut sambata dupa-amiaza și a fost filmata de un pescar. O vulpe infometata a fost filmata pe un dig din sudul litoralului, in timp ce primește pește de la un pescar, informeaza Digi24. Vulpița nu parea sa se sature cu prea puțini pești. Pescarul care a filmat scena i-a atuncat inca doi. Vulpea a plecat in cele din urma cu 4 pești in gura. The post Vulpe infometata pe dig, in sudul litoralului. A furat 4 pești appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- O scena ce pare desprinsa dintr-o poveste pentru copii s-a petrecut la malul Marii Negre. O vulpe infometata a fost filmata pe un dig din sudul litoralului, in timp ce primește pește de la un pescar.

