- Un vulcan activ din Peninsula Kamceatka, situata in Orientul Indepartat al Rusiei, a continuat sa erupa miercuri, conform unui institut stiintific, aruncand in atmosfera o coloana de cenusa pana la 10 km altitudine. O avertizare cod rosu pentru aviatie ramane in vigoare, transmite Reuters.Siveluci,…

- Vulcanul Bezimianii din Peninsula Kamceatka, din Orientul Indepartat al Rusiei, a expulzat in aer o coloana de cenusa inalta de 10 kilometri, duminica. Geologii rusi au publicat, de asemenea, fotografii care arata scurgeri de lava si coloane de aburi care sunt aruncate in aer de acest vulcan, informeaza…