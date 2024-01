Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a anuntat sambata, 13 ianuarie, o investitie de aproximativ un miliard de euro in armament, ca raspuns la presiunile la care crede ca sunt supusi sarbii din Kosovo, potrivit agentiei de presa Tanjug din Serbia. El a acuzat mai multe tari din NATO, printre care SUA, Turcia, Germania si Croatia, ca […] The post Vucic baga peste 1 miliard de euro in arme! Pentru ce se pregatește Serbia? first appeared on Ziarul National .