Vremea se va încălzi uşor în toată ţara până pe 1 ianuarie, cu precipitaţii în intervalul 27-31 decembrie (ANM) Vremea se va incalzi usor in toata tara pana pe 1 ianuarie 2023, dupa care temperaturile vor incepe sa scada, iar probabilitatea de precipitatii este mai ridicata in intervalul 27-31 decembrie si dupa 4 ianuarie, conform estimarilor Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 26 decembrie 2022 – 8 ianuarie 2023. In Banat, valorile termice vor fi in scadere in primele zile din interval pana la medii ale maximelor de 7 grade si ale minimelor in jurul a 0 grade. Pana la finalul primei saptamani, vremea se va incalzi din nou, iar in medie, maximele vor ajunge la 13…14 grade, iar minimele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

