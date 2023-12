Vremea se schimbă! ”Temperaturi maxime de până la 12-14 grade” Vremea se schimba de saptamana viitoare. Temperaturile vor fi mai ridicate fața de normalul perioadei in care ne aflam. ”Așteptam o creștere a temperaturilor pe parcursul saptamanii viitoare, ceea ce inseamna ca de marți miercuri, posibil temperaturi maxime de pana la 12-14 grade. Deci, temperaturi mai ridicate decat ar fi normal la inceput de decembrie. Insa pana atunci avem cateva zile cu un aspect al vremii mai inchis, sigur și cu acest strat de zapada proaspat de pus, care va mai persista mai ales pe partea de est a teritoriului. Un aspect mai de iarna al vremii. Ceea ce trebuie sa ne atrag… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

