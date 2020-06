Vremea se anunță în general frumoasă Miercuri, in general, vom avea parte de vreme frumoasa, pana spre seara. Soarele rasare la ora 05:38. In primele ore ale dimineții temperaturile se mențin scazute pentru aceasta data. Cerul va fi mai mult senin, cu unele innorari temporare, iar valorile termice diurne vor crește ușor incepand cu orele amiezii. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari. Pe arii restranse, spre seara pot aparea ploi insoțite de descarcari electrice. La munte gradul de instabilitate atmosferica va fi ridicat și vor fi perioade de innorari accentuate mai ales in a doua parte a zile. Soarele apune… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

