- Vremea rea a produs mai multe accidente in Romania. Pentru a evita și alte pericole, drumarii au decis sa inchida mai multe tronsoane de drumuri. Traficul rutier a fost blocat pe un Drumul Național 15 in județul Harghita, dupa ce un TIR a ramas blocat din cauza zapezii. Sub greutatea zapezii, un copac…

- Iarna și-a intrat, din plin, in drepturi in județul Vaslui, iar autoritațile fac fața cu greu problemelor aparute din cauza zapezii cazute in ultimele ore. Potrivit prefectului Daniel Onofrei, in noaptea de luni spre marți s-au inregistrat mai multe intervenții de urgența in diverse zone de pe raza…

- MAE a transmis o atenționare de calatorie in Republica Moldova, unde a fost emis un cod portocaliu, in intervalul 7-10 ianuarie 2024, in legatura cu deplasarea unui ciclon sudic și patrunderea unei mase de aer polar in apropierea teritoriului țarii și und

- Opt persoane au fost ucise si una este data disparuta in Australia, dupa furtunile puternice care s-au abatut asupra estului tarii in timpul sarbatorilor de Craciun, au anuntat miercuri autoritatile, zeci de mii de proprietati ramanand in continuare fara curent electric, transmite Reuters, conform News.ro.Vremea…

- Mai multe țari din Europa au fost lovite de furtuna Pia, printre care și Romania. ANM avertizeaza ca fenomenul rar va fi destul de puternic, avand forța unui uragan. Vremea rea va pune stapanire pe toate zonele țarii noastre inainte de Craciun. Ce anunta meteorologii? Ce este furtuna Pia, fenomenul…

- Se desfașoara lucrari la pasajul Romanești de pe Varianta Ocolitoare a orașului Targu Jiu. Constructorul a mobilizat echipe de muncitori și utilaje in zona. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, pasajul de la Romanești asigura trecerea peste Drumul Național 66. Vremea permite in…

- Vremea rea din ultima perioada a afectat 19 județe din țara. Pompierii au intervenit in cazul mai multor mașini avariate, copaci cazuți, inundații și indepartarea elementelor de construcție smulse de vant.

- Vremea a facut ravagii in sudul țarii. Constanța și Tulcea au fost pana in aceasta dimineața sub avertizare cod roșu de vreme rea, ploi abundente și vant puternic. In municipiul Constanța, strazile s-au transformat in albii de rau, iar șoferii surprinși pe bulevarde au ramas blocați in trafic cu mașinile…