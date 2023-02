Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii din vestul Romaniei au avut destul de lucru in ultimele doua zile. Probleme mai mari au fost in zonele din Caraș-Severin și Hunedoara, unde a nins abundent și vantul a doborat numeroși copaci pe șosea. De sambata seara pana duminica dimineața, pe drumurile naționale din vestul țarii au acționat…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat cum se circula la aceasta ora, pe drumurile naționale din Regiunea Centru. Reprezentanții DRDP Brașov au informat luni dimineața, care este starea parții carosabile din cele 5 județe care sunt in raza de competenta teritoriala si anume:…

- Situația TRAFICULUI, RADARELE sunt pe șoselele de la prima ora a diminetii, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca sunt semnalate condiții de ceața, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele…

- Ministerul Educației, prin Casa Corpului Didactic Mureș, in calitate de Partener 13, a organizat, in perioada 14-16 decembrie 2022, Atelierele de lucru PROF III și PROF IV, pentru județele Mureș, Covasna, Harghita și Sibiu, in cadrul Proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF, POCU/904/6/25/Operațiune…

- Centrul spa&balneo FONTANA din Borsec a fost inaugurat oficial, azi, in prezenta autoritatilor locale si judetene, precum si a reprezentantilor Ministerului Antreprenoriatului si Turismului si a Ministerului Sanatatii. Primarul statiunii, Mik Jozsef, a declarat, la evenimentul inaugural, ca dupa 12…

- Consiliul Judetean (CJ) Harghita a aprobat vineri, in sedinta extraordinara, depunerea unei cereri de finantare in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pentru implementarea unui proiect, in parteneriat cu judetele Mures si Covasna, de realizare a unor trasee de cicloturism. Potrivit unui…

- Centrul European de Studii in Probleme Etnice al Academiei Romane (CESPE), in parteneriat cu Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș și Societatea Cultural – Patriotica „Avram Iancu" Targu Mureș, va organiza la Targu Mureș, pe 24 noiembrie, lansarea carții: „Situația actuala a frontierei…

- In localitati din judetele Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud, Mures si Sibiu si in zonele joase si depresionare din judetele Alba, Covasna, Brasov si Harghita se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m si izolat sub 100 m, informeaza ANM.Potrivit sursei citate, avertizarile…