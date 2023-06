Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, 17 iunie, in intervalul orar 07.00-21.00, fenomenele hidrometeorologice prognozate *au produs efecte in *45 localitați din 15 județe (Alba, Arad, Argeș, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Neamț, Suceava și Valcea).Cu eforturi susținute, pompierii…

- Administrația Fondului pentru Mediu lanseaza astazi o noua sesiune Casa verde fotovoltaice care va viza regiunea Nord-Vest. Solicitanții care indeplinesc condițiile vor primi 20.000 de lei. Bugetul total alocat acestei regiuni este de peste 240 000 000 lei. Aceasta sesiune se adreseaza persoanelor…

- Hidrologii au instituit un cod galben de viituri, valabil vineri pana la ora 24:00 pe rauri din 29 de judete, informeaza Agerpres.Se pot depasi cotele de atentie pe anumite rauri din judetele: Bistrita Nasaud, Bihor, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare, Arad, Hunedoara, Harghita, Mures, Alba, Sibiu, Timis,…

- Astfel, potrivit unui comunicat remis de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), se pot depasi cotele de atentie pe anumite rauri din judetele: Bistrita Nasaud, Bihor, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare, Arad, Hunedoara, Harghita, Mures, Alba, Sibiu, Timis, Caras Severin, Gorj,…

- Hidrologii au instituit un Cod galben de viituri, valabil vineri pana la ora 24:00 pe rauri din 29 de judete, transmite Agerpres . Potrivit unui comunicat al Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), se pot depasi cotele de atentie pe anumite rauri din judetele: Bistrita Nasaud,…

- ADS va lansa, in luna mai, o noua etapa a programului ”Tanarul fermier” prin care va pune la dispoziție terenuri de pana la maximum 50 hectare in 17 județe. Este vorba de județele Argeș, Buzau, Caraș-Severin, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș,…

- Meteorologii anunta ca, pana miercuri dimineata, vremea va fi deosebit de rece, cu ploi in sudul, centrul si estul tarii, dar si lapovita si ninsoare, cu depunerea unui strat de zapada, in nordul si centrul Moldovei, Transilvania si Banat, zone care vor intra sub avertizare Cod galben. In Carpatii…