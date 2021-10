Vremea începe să se îndrepte Luni, saptamana debuteaza cu temperaturi sub medie. Soarele va rasari la ora 07:46. In aceasta noapte se va instala ceața pe arii extinse, iar pe timpul zilei soarele va fi invelit intre nori. Atmosfera se va incalzi cu un grad-doua fața de ziua precedenta, in timp ce vantul va sufla slab și moderat. Spre seara norii vor domina cerul. Soarele va apune la ora 18:40. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 5 și 8 grade, iar cele maxime intre 12 și 14 grade. Marți, se anunța o vreme frumoasa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

