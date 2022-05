Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), spre finalul lunii mai se va raci, iar la munte temperaturile vor cobori…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ. Este posibil sa apara precipitații in mai multe regiuni, iar in a doua saptamana se va raci, iar la munte, temperaturile vor cobori noaptea sub pragul de inghet.

- Cele mai recente informații venite de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța cum va fi vremea pe final de martie, prima luna de primavara calendaristica, și pana in 18 aprilie. E vorba despre o actualizare a unei estimari meteorologice, emise pentru intervalul 21 martie- 18 aprilie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Iata ce temperaturi și ce cantitați de precipitații vor fi in fiecare regiune din Romania in intervalul 21 martie – 3 aprilie 2022.

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 11 aprilie. Saptamana 14-20 martie Valorile termice vor fi mai coborate decat cele...

- Vremea in Martie: temperaturi scazute pana la jumatatea lunii. Prognoza meteo pe urmatoarele patru saptamani ANM a emis prognoza meteo pe luna martie: Temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada, iar primavara iși va intra in drepturi la jumatatea lunii martie, potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca temperaturile continua sa fie mai ridicate decat in mod normal pentru perioada de calendar. Cu toate acestea, se vor inmulti zilele cu precipitatii la nivelul intregii tari, potrivit prognozei pentru perioada 21 februarie - 6 martie.

- VREMEA pana in 14 martie: Temperaturi de primavara la sfarșitul iernii. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Vremea va fi mai calda decat de obicei, pentru final de februarie și inceput de martie. Sunt anunțate zile cu temperaturi maxime de pana la 14-15 grade Celsius. Vor mai fi perioade…