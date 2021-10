Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in Transilvania și la munte pana in 17 octombrie. Se racește, vor fi perioade cu ploi. Prognoza meteo pe doua saptamani Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 17 octombrie, in regiuni din țara. Vremea se racește din…

- VREMEA in Transilvania și la munte pana in 10 octombrie. Prognoza meteo pe 2 saptamani, in regiuni din țara Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru perioada 27 septembrie – 10 octombrie, in regiuni din țara. Dupa cateva zile mai reci, vremea se mai incalzește,…

- VREMEA pana in 3 octombrie. Posibile NINSORI la munte. Zile mai reci, apoi mai calde. Prognoza pe 2 saptamani, in regiuni Vremea va fi rece in urmatoarele trei zile, apoi se incalzește și la inceputul lunii octombrie temperaturile scad din nou. La munte, la altitudini mai mari, este posibil sa fie ninsori…

- Vremea se racește treptat, de marți, și vor fi ploi și furtuni. De la temperaturi de 30 de grade, se va ajunge la maxime de 22 de grade, miercuri. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele 2 saptamani, pana in 5 septembrie, in regiuni din țara. TRANSILVANIA…

- Vremea se racește in toata țara in urmatoarele doua saptamani, 23 august – 5 septembrie, anunța meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie. De asemenea, va ploua in aproape toate regiunile. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in Banat, vremea va fi calda in prima zi din…

- Cele doua zile de canicula de la inceputul acestei saptamani vor fi urmate de perioade in care temperaturile scad semnificativ, la medii de 24-25 de grade Celsius. Apoi, din 20 august, se incalzește din nou. Perioadele cu ploi vor fi 17-18 august și spre finalul lunii august. Administrația Naționala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 15 august, in regiuni din țara. In Transilvania, vremea va fi mai racoroasa pana in 7 august, apoi se incalzește din nou pana la valori peste 30 de grade Celsius. Ploi frecvente sunt anunțate…

- In aceasta saptamana sunt anunțate zile deosebit de calduroase, in care disconfortul termic va fi accentuat. La inceputul lunii august insa vremea se mai racorește. Sunt anunțate ploi pe arii mai extinse in perioada 1-4 august. In rest, vor fi cateva furtuni, locale. Administrația Naționala de Meteorologie…