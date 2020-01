Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va continua sa raceasca, luni, 6 ianuarie. De Boboteaza, cerul va fi variabil, iar izolat va ninge slab in prima parte a zilei. Vantul va sufla cu putere in sud-estul țarii și la munte, in special la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor incadra intre minus 5 și 5 grade Celsius, iar minimele…

- Temperaturile in Capitala vor marca o scadere de la o zi la alta, incepand de vineri seara, ajungandu-se la minime de minus 2 grade, iar de sambata vor cadea precipitatii mixte si, ulterior, sub forma de ninsoare, potrivit unei prognoze meteorologice speciale pentru municipiul Bucuresti, emisa de…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționare de vreme rea valabila de luni, 2 decembrie, ora 7.00 pana marți, 3 decembrie, ora 10.00. In intervalul menționat, aria precipitațiilor va cuprinde regiunile din vestul, nordul și centrul țarii. In Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, prognoza pentru București, iar de vineri sunt anunțate ploi in timpul zilei și condiții de lapovița in timpul nopții. Temperaturile maxime, in weekend, vor fi de 5 - 6 grade in Capitala.Potrivit ANM, in cursul zilei de joi, vremea…

- Temperaturile se mențin mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, pana in 24 noiembrie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 11-24 noiembrie, temperaturi depașesc și cu 10 grade media normala. Incepand din 12 noiembrie…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 24 noiembrie, in regiuni din țara. In Transilvania, urmeaza 10 zile de vreme calda, comparativ cu normalul perioadei. Temperaturile vor scadea ușor dupa 21 noiembrie. Sunt posibile ploi in…

- Temperaturile se mențin mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, pana in 14 noiembrie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 4-17 noiembrie, […]

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci in urmatoarele doua saptamani in toata țara. Va fi mai frig in zilele ce urmeaza, insa in primele zile ale lunii noiembrie se anunța o incalzire a vremii, cu temperaturi maxime de 19 grade in Banat. Temperaturile minime vor avea valori de minus 2 grade in Transilvania,…