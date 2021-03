Vremea în București: Se anunță schimbări drastice de temperatură Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București. Se anunța schimbari bruște de temperatura. Duminica, in București, temperaturile se situeaza in jurul valorilor de 16-17 grade Celsius. In decurs de cateva ore vremea se va schimba radical. Vremea va fi calda astazi in aproape toata țara, cu mențiunea ca in anumite regiuni va ploua. In București, in cursul zilei de duminica, 14 martie, vremea va fi predominant frumoasa și calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura aerului va avea o valoare maxima de 16…17 grade, apoi va fi in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

