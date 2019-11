Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi frumoasa și va fi mult soare, la finalul acestei saptamani, in județul Alba. Temperaturile maxime urca pana la valori de 22 de grade Celsius, iar minimele vor fi pozitive. La munte, vor fi 16 grade la Oașa și 20 de grade la Arieșeni. Va prezentam condiții meteo in localitați din județul…

- Vremea ramane calda și saptamana viitoare, in județul Alba. Temperaturile maxime vor fi de pana la 25 de grade Celsius și deocamdata nu sunt anunțate ploi. Va fi ușor mai racoros, in weekend. La munte, valorile maxime vor fi de 16 grade la Oașa și 20 grade la Arieșeni. Va prezentam prognoza meteo pentru…

- Vremea se incalzește in acest weekend, in județul Alba. Temperaturile vor urca pana la valori de peste 20 de grade Celsius, sambata și duminica. Meteorologii nu au anunțat precipitații, doar vreme cu nori și soare, in urmatoarele trei zile. La munte, vor fi 15 grade la Oașa și 19 grade la Arieșeni.…

- Vremea va fi frumoasa la sfarșitul acestei saptamani, in județul Alba. Sunt anunțate temperaturi maxime ”de vara”, pana la valori de 29 de grade Celsius, va fi soare și cațiva nori. Și la munte va fi cald pentru aceasta perioada, cu maxime de 24 de grade la Arieșeni și 15 grade la Oașa. Va prezentam…

- Vremea va fi calda la sfarșitul acestei saptamani in județul Alba. Vor fi temperaturi maxime de 28 de grade Celsius și zile insorite, mai puțin duminica, atunci cand sunt posibile averse și furtuni. Și la munte va fi cald pentru aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi de 21 de grade la Arieșeni…

- Vremea va fi foarte calda și in acest weekend, in județul Alba. Este posibil insa sa ploua și sunt anunțate chiar și furtuni, in unele zone. Temperaturile vor urca pana la valori de 32-33 de grade Celsius. Și la munte va fi cald: 24 de grade la Arieșeni, 19 grade la Oașa. Ploi torențiale și […] Citește…

- Vremea va fi deosebit de calda in acest weekend, in județul Alba. Vor fi zile cu soare și cațiva nori, insa sambata este posibil sa ploua și sunt anunțate și furtuni. Temperaturile maxime vor urca pana la valori de 34 grade Celsius in zonele joase ale județului, respectiv 20 de grade la Oașa și 25 […]…

- Vremea se mai incalzește in acest weekend, in județul Alba. Temperaturile vor crește treptat, de la maxime de 22 de grade Celsius, la 28 de grade, duminica. Sunt anunțate averse și furtuni pentru vineri, apoi se mai insenineaza. La munte, maximele vor fi de 17 grade la Oașa și 21 de grade la Arieșeni.…