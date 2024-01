Vremea continuă să fie „ciudată”. Anunțul făcut de ANM Temperaturile se vor situa usor peste cele oblisnuite in aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii pana aproape de jumatatea lunii februarie, releva prognoza meteorologica pentur urmatoarele patru saptamani facuta publica vineri de ANM. Saptamana 22.01.2024 – 29.01.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in cea mai mare parte a tarii, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in extremitatea de nord-est a teritoriului. Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de nord a tarii si apropiat de cel normal in regiunile centrale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

