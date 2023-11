Vremea caldă din Ungaria amână migraţia cocorilor. 163.000 de păsări au poposit în Parcul Naţional Hortobagy Vremea calda din Ungaria amana migratia cocorilor. 163.000 de pasari au poposit in Parcul National Hortobagy Vremea calda din aceasta toamna in Ungaria a amanat migratia cocorilor, care au invadat in numar record campiile din est; peste 194.000 de exemplare sunt in continuare cuibarite in mlastini putin adanci, fara a-si manifesta intentia de a pleca spre Africa, informeaza Reuters, conform Agerpres. Parcul National Hortobagy din Ungaria este unul dintre cele mai mari areale la nivel global pentru cocorul comun, specie care face aici un popas pe drumul dinspre nordul Europei spre Africa,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

