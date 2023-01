Vremea 29 ianuarie. Ninsori și vânt puternic - Unde scad brusc temperaturile Dupa episodul de vreme severa, vin cateva zile in care temperaturile vor scadea foarte mult. Chiar daca ziua nu se vor inregistra valori termice negative, acestea nu vor fi cu mult peste 0 grade. Noaptea, temperaturile vor fi negative in toata țara, cu valori de pana la minus 7 sau minus 9 grade, in partea de nord a Romaniei. Astazi, vremea se va amelioara sub aspectul precipitațiilor, iar valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Nebulozitatea va fi mai persistenta in sudul, sud-estul și parțial in centrul țarii unde pe alocuri se vor semnala precipitații slabe (ninsori, lapovița… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

