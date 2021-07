Mai multe persoane din judetul Iasi au fost evacuate, in cursul noptii de miercuri spre joi, dupa ce locuintele acestora au fost inundate ca urmare a ploilor abundente. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Situatii de Urgente, Georgica Onofreiasa, a informat ca zece subofiteri carora li s-au alaturat pompieri voluntari s-au deplasat cu doua autospeciale de interventie in satul Jigoreni, comuna Tibanesti, pentru a evacua doua persoane dupa ce patru locuinte au fost inundate. Alti zece subofiteri si pompieri voluntari din Dagata au actionat cu doua autospeciale in satul Zece Prajini, pentru…