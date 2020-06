Mijlocul de saptamana, sta intre doua coduri de avertizare meteo. Pana la ora 03:00 suntem sub cod portocaliu de vreme instabila, apoi codul se va schimba galben. Soarele rasare la ora 05:38. Astazi, soarele va fi mai generos, mai ales in prima parte a zilei, iar in jurul amiezii norii vor fi mai concentrați și posibil pe arii restranse, in special in zonele inalte, sa cada averse insoțite de descarcari electrice. Soarele apune la ora 21:24. Temperaturile minime se incadreaza intre 17 și 19 grade, iar cele maxime se vor resimți intre 26-28 de grade. …