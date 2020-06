Vreme ploiasă, dar călduroasă, în București: Temperaturile ajung la 30 de grade Celsius Temperaturile vor atinge, duminica, 30 de grade, in București, duminica, dar va fi innorat și sunt posibile ploi cu fulgere, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Potrivit ANM, vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data, dar cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate duminica. Citește și: VIDEO Momente de groaza pentru o vloggerița! A fost batuta cu o ranga in plina strada de un consilier local Probabilitatea pentru averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului va fi ridicata. Temperaturile maxime,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

