Vreme instabilă și călduroasă Sambata, cerul va fi parțial noros. Soarele rasare la ora 05:46. Fața de ziua precedenta, temperaturile scad ușor, datorita norilor care vor umbri atmosfera. In zona noastra meteorologii au emis un cod galben de instabilitate temporar accentuata, valabil pana spre miezul nopții. In a doua parte a zilei, local se vor inregistra precipitați insoțite de descarcari electrice, vijelii și izolat grindina. Soarele va apune la ora 21:20. Minimele zile se vor situa intre 18 și 23 de grade, iar maximele in jurul valorii de 30 de grade. Duminica, instabilitatea atmosferica se va menține. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

