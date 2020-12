Vreme de primăvară în următoarele zile! Ce temperaturi ne așteaptă și când se strică vremea Meteorologii anunta vreme calda in urmatoarele zile. La munte sunt asteptate precipitatii mixte, in timp ce in zonele joase vor predomina ploile. In prima zi de Craciun sunt asteptate maxime de 15 grade Celsius. In prima zi de Craciun, vineri, 25 decembrie, vremea se va mentine deosebit de calda in sudul si sud-estul tarii, iar in rest desi valorile termice vor fi in scadere fata de intervalul precedent inca se vor situa peste mediile climatologice ale perioadei. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie( ANM ), in vest, centru si nord cerul va fi noros si se vor semnala precipitatii pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat ca vremea pe 13 noiembrie va fi normala pentru aceasta perioada a anului, dar in zonele montane se vor inregistra ninsori. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, vineri 13 noiembrie, temperaturile maxime inregistrate in țara vor fi cuprinse intre 6 si 13…

- PROGNOZA METEO SAMBATA Deși valorile termice diurne vor fi in scadere ușoara fața de ziua anterioara in jumatatea de nord-vest a țarii, vremea va fi in continuare calda, deosebit de calda in sud și sud-est. In regiunile intracarpatice și la munte cerul va fi mai mult acoperit, iar ploile se…

- Meteorologii prognozeaza ca, azi, vremea se va raci in toata țara, iar temperatura maxima nu va depași 22 de grade celsius.Sambata, 17 octombrie, va ploua moderat cantitativ, in Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea, iar prin acumulare, cantitațile de apa vor depași 15…20 l/mp și, izolat, 30…40 l/mp.De…

- Meteorologii anunta ca in mai multe regiuni din tara vremea se raceste si apar ploile. Temperaturile maxime se vor incadra intre 13-15 grade Celsius in Banat și 26 de grade in sudul Munteniei. Luni, 12 Octombrie 2020, in regiunile vestice si sud-vestice vremea va deveni in general racoroasa, innorarile…

- Meteorologii anunta ca vremea se raceste, iar in mare parte din tara vor fi semnalate ploi. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 19 și 29 de grade Celsius.Miercuri, 7 octombrie, vremea se va racori indeosebi in vestul, sud-vestul, centrul și nordul țarii, unde se va apropia de normalul…

- Meteorologii anunta ca cerul va fi mai mult noros si se vor semnala ploi in mare parte din tara. Temperaturile maxime se vor incadra intre 11-12 grade Celsius in depresiuni și 21-22 de grade Celsius in Lunca Dunarii.Miercuri, 30 septembrie, vremea continua sa se raceasca in toata tara. In regiunile…

- Meteorologii prognozeaza ca vremea se va incalzi usor, dar va deveni in general instabila. Temperaturile maxime se vor incadra intre 21 și 29 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre 10 și 20 de grade Celsius.Luni, 28 Septembrie 2020, vremea va deveni in general instabila. Cerul va fi…

- Luni, vremea va fi in general instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate ziua indeosebi in vest și in sud-vest, iar noaptea mai ales in centru, sud și est și local vor fi averse, insoțite de descarcari electrice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitați…