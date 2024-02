Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi peste cele specifice acestei perioade pana aproape de jumatatea lunii martie, in toata tara, anunta vineri, meteorologii, care au facut publica prognoza pe urmatoarele patru saptamani. Saptamana 12 - 19 martie va fi ploioasa in toate regiunile, conform ANM.

- Saptamana 12.02.2024 – 19.02.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar in toate regiunile.Saptamana 19.02.2024 – 26.02.2024Temperatura medie a aerului va avea…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 07.02.2024 ora 08:00 08.02.2024 ora 08:00, vremea se va mentine deosebit de calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari trecatoare ziua. Temperaturile maxime se vor situa intre 12 si 18 grade, iar cele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, in intervalul 29 ianuarie - 11 februarie. Meteorologii anunta un inceput de februarie cu vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada.

- Vreme neobișnuita anunța meteorologii in urmatoarea perioada. Temperaturile vor fi mai ridicate decat normalul perioadei și se vor inregistra precipitații abundente, se arata in prognoza pentru perioada 15 ianuarie-12 februarie.

- Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit in noaptea de Revelion in cea mai mare parte a tarii, dar si in prima saptamana din ianuarie 2024. Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pentru Revelion, dar și pentru prima saptamana din 2024. Potrivit meteorologilor, nu vom…

- Meteorologii estimeaza ca temperaturile vor ramane mai ridicate decat cele normale inclusiv in prima saptamana a lunii ianuarie, dupa care se vor situa in jurul celor specifice perioadei, mai scazute la munte. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), estimarile meteorologice pentru patru…

- Prognoza meteo speciala pentru București. Meteorologii anunța vreme mult mai calda decat normalul perioadei pana duminica. Temperaturile maxime ajung la 18 grade Celsius, dar de duminica dimineața se racește.