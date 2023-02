Stiri pe aceeasi tema

O ambulanta cu doi pacienti transportati pentru dializa a ramas blocata in zapada pe DC 37, intre localitatile Hoceni si Urlati, potrivit unui apel inregistrat la numarul de urgenta 112, au informat autoritatile din Vaslui.

Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a declarat vineri, la Braila, ca el nu „inghite" ideea lui Marcel Ciolacu și Paul Stanescu ca PSD sa caute și in afara partidului un candidat la alegerile prezidențiale.

Patru bulgari au fost acuzati de participarea la un grup de crima organizata creat pentru a spala bani si a comite frauda fiscala si informatica, au declarat vineri anchetatorii si procurorii care ancheteaza firma de creditare in criptomonede Nexo, transmite Reuters, citat de.

Un grav accident rutier a avut loc in noaptea de joi spre vineri in județul Prahova. Un tanar de 20 de ani a murit dupa impactul cu un copac, alți doi au ajuns in spital. Impactul a fost atat de violent, incat victimele au fost proiectate in afara mașinii.

Actorul Jeremy Renner, 51 de ani, cunoscut din filmele Marvel, s-a accidentat grav in timp ce curata zapada, fiind in "stare critica, dar stabila", anunta Variety.

O furtuna majora care va matura SUA in aceasta saptamana ar putea aduce cel mai friguros Craciun din ultimele patru decenii in unele zone ale țarii, spun meteorologii, conform BBC.

Stratul de zapada in statiunea Straja atinge aproape 30 de centimetri, trei partii fiind pregatite pentru schiorii care doresc sa practice sporturile de iarna la acest sfarsit de saptamana, informeaza Agerpres.

Peste jumatate dintre organizatiile globale (58%) au confirmat ca au specialisti in tehnologie care lucreaza complet de la distanta, de dincolo de granite, iar numarul acestora s-a dublat in ultimii trei ani, reiese din rezultatele unui recent sondaj publicat luni de Gartner.