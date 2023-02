Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gemanar, eleva caporal in anul II in cadrul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, la arma Rachete și artilerie antiaeriana, este o tanara implicata in majoritatea activitaților școlii și se numara printre cei mai merituoși elevi. Face parte din lotul…

- Potrivit unui comunicat al MApN, pana la data de 3 februarie se pot face inscrieri la cursul de formare a subofițerilor in activitate. Se scot la concurs 306 locuri (suplimentare pentru anul școlar 2022-2023), astfel:181 de locuri la Scoala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre…

- Esti soldat gradat profesionist SGP in activitate in Ministerul Apararii Nationale, ai cel putin studii postliceale si iti doresti o promovare Pana la data de 3 februarie te poti inscrie la Cursul de formare a subofiterilor in activitate: Se scot la concurs 306 locuri suplimentare pentru anul scolar…

- Maistrul militar principal Claudio-Loren Nedelcu, maistrul militar clasa I Petrișor Toader, plutonierul adjutant principal Sorin Duica și plutonierul adjutant principal Viorel Andrei, aparținand Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Boboc, au trecut in rezerva. Colectivul…

- Momente emoționante pentru patru militari de la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, odata cu trecerea lor in rezerva. „Incepand cu 1 ianuarie urmatoarele cadre militare, colegi care au lasat o puternica amprenta in istoria unitații și in sufletele noastre,…

- Ieri, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” care fac parte din Cercul școlar cultural artistic „Bobocii aerului” au pregatit atat cadrelor militare, cat și elevilor de pe platforma Boboc, un program special organizat cu ocazia sarbatorilor de iarna,…

- Mai mulți elevi de la Liceului Tehnologic „Henri Coanda“ au fost in vizita la Baza Aeriana de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu“ și la Școala Militara de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” de la Boboc. „Elevi de la clasele XI A, B și XII A, insoțiți…

- 164 de elevi și angajați ai școlii au participat la campania care da șanse vieții Gestul militarilor e binevenit, in condițiile in care in Romania este criza de sange „Fa bine, iar acesta ți se va intoarce inzecit!”. Dupa acest principiu s-au ghidat și elevii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri…