Vrei sa pariezi pe un derby? Iata ce trebuie sa cuprinda strategia de pariuri fotbal pe care o dezvolti! 

- Ciprian Tatarușanu iși pastreaza locul de titular la AC Milan, dupa ce a neutralizat penalty-ul decisiv cu Torino in Cupa Italiei. Ionuț Radu va fi tot rezerva la Inter. Gianluigi Donnarumma este suspendat in derby-ul din „sferturile” Cupei Italiei. Inter - AC Milan, meci din „sferturile” Cupei Italiei,…

- Dupa ce a adunat doua goluri si doua pase decisive, in ultimele patru meciuri ale lui Rangers, sambata, contra celor de la Cetic, Ianis Hagi (22 de ani) a avut o prestatie, aparent, stearsa. Asta in ochii unui simplu spectator, pentru ca analiza antrenorului arata ca romanul s-a incadrat perfect in…

- Rangers a caștigat cu 1-0 marele derby al Scoției cu Celtic, din cadrul etapei a 22-a. Grație acestui succes, elevii lui Steven Gerrard s-au distanțat la 19 puncte de marea rivala, dar au și cu 3 meciuri mai mult disputate.

- Rangers și Celtic, cele mai importante echipe din Scoția, se intalnesc astazi, in etapa cu numarul 22 a campionatului. Meciul va incepe la ora 14:30 și va putea fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport +. Ianis Hagi, 22 de ani, va incepe meciul pe banca de rezerve, potrivit…

- Ianis Hagi (22 de ani) a contribuit cu un assist in victoria lui Rangers cu St. Mirren, scor 2-0. Managerul Steven Gerrard (40 de ani) e mulțumit de prestația internaționalului roman. Ianis Hagi trece prin cea mai buna perioada din acest sezon. A fost titular in ultimele 3 meciuri de campionat și nu…

- AC Milan - Lazio se joaca azi, de la 21:45, in derby-ul etapei a 14-a din Serie A. In cazul unui succes pe San Siro, Milan va fi sigura ca va termina anul pe prima poziție, indiferent de rezultatul pe care Inter il va inregistra la Verona. ...

- ​Clubul Napoli, care a pierdut la masa verde meciul cu Juventus, deoarece întâlnirea nu s-a disputat din cauza numarului ridicat de jucatori infectati cu noul coronavirus din lot, a obtinut câstig de cauza la Comitetul Oimpic Italian (CONI), astfel ca partida trebuie reprogramata,…

- La 40 de ani, pe care i-a implinit sambata, fostul internațional Dorin Goian și-a stabilit opțiunile in viața. A lasat Bucureștiul de dragul familiei, insa continua sa viseze la o cariera de antrenor, dupa ce a cochetat deja cu doua echipe de „C”, Foresta Suceava și Bucovina Radauți. - Dorin, cum arata…