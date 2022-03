Stiri pe aceeasi tema

- In loc sa comenteze preparatele culinare si serviciile oferite de restaurantele si cafenelele rusesti, unii dintre utilizatorii de internet au inceput sa publice recenzii online care detaliaza actiunile Rusiei in Ucraina, incercand astfel sa "strecoare" in spatiul public o serie de informatii care…

- Razboi in Ucraina, ziua a șasea de bombardamente. A mai trecut o noapte peste Ucraina – insa cerul a fost luminat de rachete, trasoare și incendii. Armata rusa a incercuit orașul Herson . Kiev, Harkov și Ohtirca se afla sub focul artileriei și sub șenilele tancurilor. Mii de civili au trecut granițele…

- Daca Rusia continua sa invadeze Ucraina, administrația Biden ar putea priva țara de mai multe tipuri de tehnologie și bunuri americane și straine, folosite la produse precum electronice și calculatoare comerciale și semiconductori și componente pentru aeronave, au declarat, pentru Reuters, oameni familiari…

- Joe Biden s-a intalnit, luni, 7 februarie, cu cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba. In urma discuțiilor avute in contextul crizei din Ucraina, președintele american a promis ca va opri gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaz din Rusia pana in Germania, daca armata Moscovei traverseaza…

- Președintele american Joe Biden a promis, luni, dupa discuția cu cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba, ca va opri gazoductul Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaz din Rusia pana in Germania, daca armata Moscovei traverseaza granița Ucrainei. „Daca Rusia invadeaza, aceasta insemnand tancuri…

- Tensiunile și ingrijorarile generate de o posibila invazie a Rusiei in Ucraina au crescut și interesul romanilor fața de ce ar presupune și care ar fi consecințele unui posibil conflict militar la doi pași de Romania. Implicit, romanii și-au adus aminte de armata și cine ar putea sa ne apere. In spațiul…

- Tensiunile tot mai mari dintre Rusia și Occident ridica perspectiva unui nou val de sancțiuni împotriva Moscovei, posibil cele mai dure de pâna acum, în cazul în care Vladimir Putin decide sa atace Ucraina, relateaza Reuters.Senatorii democrați din Congresul de la Washington…

- Daca Rusia ar organiza o noua invazie în Ucraina, atunci Republica Moldova și România ar fi în pericol. O astfel de declarație îi aparține deputatului de la Kiev, Oleg Dunda și a fost facuta pentru Libertatea, în cadrul unui interviu. Conform lui Dunda, Kremlinul…