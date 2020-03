"Vreau să iau tot coronavirusul!". Imaginile cu iranienii lingând altarele au devenit virale VIDEO Cei doi iranieni au fost filmați sarutand și lingand grilajul unui mormant dintr-o moschee din orașul șiit Qom and Mashhad. "Voi linge aici pentru a lua tot coronavirusul", spune un barbat intr-una dintre inregistrarile aparute pe Internet. Imaginile cu cei doi au devenit virale, in contextul in care autoritatile refuza inchiderea lacașurilor de cult, din cauza epidemiei cu coranavirus. 66 de persoane au murit si 1.501 au fost infectate cu noul coronavirus in Iran, a anuntat luni la televiziunea nationala viceministrul Sanatatii, Alireza Raisi. ″Ultimele cifre pe care le avem… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

