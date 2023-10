Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost condamnat definitiv la 3 ani și 7 luni de inchisoare, dupa ce și-a harțuit fosta iubita și i-a furat 33.000 de lei din contul bancar. Pedeapsa este, de fapt, o contopire a doua verdicte dictate de Tribunalul Bihor, scrie eBihoreanul. In iulie 2022, barbatul a primit o pedeapsa de 2…

- Un barbat din Bihor a fost condamnat definitiv la 3 ani și 7 luni de inchisoare, dupa ce și-a harțuit fosta iubita și i-a furat 33.000 de lei din contul bancar. Pedeapsa este, de fapt, o contopire a doua verdicte dictate de Tribunalul Bihor. Decizia a ramas definitiva marti, insa, pentru ca barbatul…

- Un camionagiu roman va merge la inchisoare in Franța, fiind condamnat la o luna dupa ce a fost reținut in urma unui control de rutina la un punct de odihna in zona Bresse, din Dommartin les Cuiseaux, scrie cotidianul Info Chalon.Șoferul camionului transporta salate in saci, dar instalația frigorifica…

- Un agent de politie din Iasi a fost condamnat la 2 si 8 luni de inchisoare dupa ce a primit de la un sofer 200 de euro pentru a nu-l amenda si a nu-i suspenda permisul de conducere, potrivit news.ro.”La data de 22 septembrie 2023, Tribunalul Iasi, instanta de fond, a dispus condamnarea unui inculpat,…

- Barbatul in varsta de 53 de ani din Neamț, acuzat ca in urma cu 17 ani și-a ucis fosta soție și fetița in varsta de cinci ani, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Curtea de Apel Bacau a dat sentința, care este definitiva, dupa aproape doua decenii de la dispariția femeii și a minorei.

- Tribunalul Constanța a stabilit luni, 4 septembrie, pedeapsa de 6 luni inchisoare in sarcina inculpatului pentru savarsirea infractiunii de divulgarea de informatii secrete de serviciu sau nepublice, in forma continuata (4 acte materiale comise la 09.01.2022, 16.01.2022, 20.01.2022 si 17.02.2022), potrivit…

- El a recunoscut fapta, potrivit motivarii, iar Judecatoria Racari l-a condamnat in 2016 la un an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei.El a fost ales primar la alegerile locale din luna mai 2016, deși el fusese condamnat penal inca din februarie 2016. El a fost ales primar in 2016 din partea…