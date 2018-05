Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Urechesti din judetul Vrancea, Nistor Bratosin, de la PNL, retinut intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi instigat o persoana sa dea foc unor ferme, a fost arestat preventiv joi, masura fiind dispusa de magistratii Judecatoriei Focsani. In acelasi dosar, s-a mai dispus arestarea…

