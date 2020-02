Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au salvat, luni, trei catei si o pisica dintr-o locuinta din orasul Odobesti cuprinsa de flacari, animalelor fiindu-le efectuate manevre de resuscitare dupa ce au fost intoxicate cu fum, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Fortele de interventie,…

- Doi cațeluși și o pisica au fost resuscitați de pompierii vranceni dupa ce au fost salvați dintr-o casa cuprinsa de flacari, din orașul Odobești, scrie Mediafax.Incendiul a izbucnit luni la o gospodarie din orașul Odobești, județul Vrancea. Forțele de intervenție au intervenit imediat…

- Trei catei si o pisica au fost salvati luni dintr-o locuinta cuprinsa de flacari, in cartierul Satu Nou, orașul Odobești. Doi dintre cațeluși și pisica au avut nevoie de resuscitare deoarece erau intoxicați cu fum. Spre fericirea stapanei necuvantatoarelor, acestea au raspuns pozitiv manevrelor de resuscitare,…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident petrecut sambata dupa-amiaza pe DJ 204D, la iesirea din municipiul Focsani, iar doua dintre acestea nu au raspuns manevrelor de resuscitare, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea. „Pompierii militari din cadrul Detasamentului…

- O femeie a fost gasita decedata intr o locuinta sociala din municipiul Roman, care a fost distrusa de un incendiu in noaptea de luni spre marti, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Neamt, Irina Popa, potrivit Agerpres.Pompierii au intervenit cu doua autospeciale…

- Un septuagenar oradean a suferit arsuri multiple in urma unui incendiu produs in locuinta sa in noaptea de duminica spre luni, dar a fost salvat prin interventia pompierilor, a transmis, intr-un comunicat, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Crisana al judetului Bihor. Potrivit…

- Pompierii de la Punctul de lucru Șarmașag, alaturi de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Șarmașag, au intervenit in cursul dupa-amiezii de marți, 12 noiembrie, in jurul orei 18, pentru a stinge un incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Chieșd. Potrivit reprezentanților…