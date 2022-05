Vrancea: Casa scriitorului Duiliu Zamfirescu de la Faraoanele va fi redată circuitului turistic In satul Faraoanele din comuna Vartescoiu, un drum pietruit duce in mijlocul viilor la o veche casa boiereasca pe care vremurile si-au pus adanc amprenta. Aici, acum mai bine de o suta de ani, Duiliu Zamfirescu a scris o parte dintre romanele care i-au adus faima si tot din zona si din familie s-a inspirat si pentru unele dintre personajele creionate in acestea. „Istoria casei de la Faraoanele este valorificata prin istoria personajului. Pentru ca valoarea casei o da dimensiunea scriitorului Duiliu Zamfirescu, care se leaga de istoria acestor locuri. Duiliu Zamfirescu este important pentru literatura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

